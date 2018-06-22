Збиток ПАТ "Рівнегаз" цього року збільшиться у 3,5 рази

Діяльність з доставки газу споживачам залишається збитковою

При збереженні діючого тарифу на розподіл газу ПАТ "Рівнегаз" за підсумками року збільшить збиток у 3,5 рази. Минулий рік компанія також завершила зі збитком 29,3 млн гривень, а за 5 місяців поточного року він вже становить 44 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Діяльність з доставки газу споживачам залишається збитковою. Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл газу не покриває обґрунтованих витрат операторів ГРМ. Найбільшою проблемою є різниця в вартості газу для технологічних потреб.

"Тарифом, встановленим НКРЕКП для ПАТ "Рівнегаз" передбачено, що компанія закуповуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5900 гривень/тис. куб. м (без ПДВ). Фактична ціна природного газу в поточному році становить 10757 гривень/тис. куб. м (без ПДВ)", - говорить начальник відділу бюджетування та економічного планування ПАТ "Рівнегаз" Руслан Пархомець.

Тому в діючому тарифі компанії ПАТ "Рівнегаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 160,2 млн гривень. А вартість закупівлі цього газу на ринку становить 286,8 млн гривень. З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб складають 51,3% від всієї тарифної виручки, ця різниця в ціні стала головною причиною отримання збитків.

Продовжують зростати інші статті витрат пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість дизельного пального та бензину, необхідного в першу чергу для роботи аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Рівнегаз", а інших служб з початку року зросла на 5%, а за минулий рік - більше ніж на 20%.

14 червня 2018 НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Впродовж минулого року ПАТ "Рівнегаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги розподілу газу. Закликаємо НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені компанією збитки.