Убытки "Закарпатгаза" за І квартал 2020 года составили 100 млн гривен

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

За первый квартал закарпатцы оплатили только 66% предоставленных услуг

За первые три месяца 2020 года АО "Закарпатгаз" понес убытки на сумму 100 млн гривен. К такому результату привел убыточный тариф на доставку газа, утвержден НКРЭКУ для компании на первое полугодие. Он покрывает только 73% себестоимости услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ситуацию должен исправить экономически обоснованный тариф, применение которого с 1 июля 2020 года позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, тариф за доставку для оператора АО “Закарпатгаз”, как и для других аналогичных компаний, НКРЭКУ утвердила 24 декабря 2019 года.

"НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Тариф, действующий в первой половине 2020 года, все еще является убыточным для компании", - пояснила финансовый директор АО "Закарпатгаз" Наталья Дорохина.

В пресс-службе отметили, что за убытки компания-оператор ГРС не может в полной мере профинансировать запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, заменить изношенное оборудование и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки.

"В условиях тарифного дефицита все полученные от уплаты за услугу распределения средства направляются на приорітетні направления. В частности, на работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников. Усугубляет ситуацию несвоевременная оплата доставки (распределения) газа клиентами компании", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, за первый квартал закарпатцы оплатили только 66% предоставленных услуг.

"Закарпатгаз продолжает работать в усиленном режиме, ведь первоочередной задачей компании, особенно в режиме карантина, является бесперебойность газоснабжения. Сегодня газ для отопления помещений используют 275 тысяч закарпатцев. Их платежи за доставку газа в первом квартале уменьшились в среднем на треть, если сравнивать с 1 кварталом 2019 года", - отметила Наталья Дорохина.

В компании считают, что начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Закарпатгаз" с 1 июля 2020 года, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.

Автор: Мария Тарарыева