Збитки "Закарпатгазу" за І квартал 2020 року склали 100 млн гривень

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

За перший квартал закарпатці оплатили тільки 66% наданих послуг

За перші три місяці 2020 року АТ "Закарпатгаз" поніс збитки на суму 100 млн гривень. До такого результату привів збитковий тариф на доставку газу, затверджений НКРЕКП для компанії на перше півріччя. Він покриває лише 73% собівартості послуги. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ситуацію має виправити економічно обґрунтований тариф, застосування якого з 1 липня 2020 року дозволить до кінця року вивести компанію максимально близько до точки беззбитковості", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, тариф за доставку для оператора АТ “Закарпатгаз”, як і для інших аналогічних компаній, затвердила НКРЕКП 24 грудня 2019 року.

"НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифів на доставку газу: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Тариф, що діє в першій половині 2020 року, все ще є збитковим для компанії", - пояснила фінансовий директор АТ "Закарпатгаз" Наталія Дорохіна.

У прес-службі зазначили, що через збитки компанія-оператор ГРМ не може в повній профінансувати заплановані ремонтні роботи в рамках інвестиційної програми, замінити зношене обладнання і повністю розрахуватись з Оператором ГТС за послуги балансування.

"В умовах тарифного дефіциту всі отримані від сплати за послугу розподілу кошти спрямовуються на приорітетні напрямки. Зокрема, на роботу аварійних служб 104, екстрені ремонти, оплату праці та засоби індивідуального захисту співробітників. Ускладнює ситуацію несвоєчасна оплата доставки (розподілу) газу клієнтами компанії", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, за перший квартал закарпатці оплатили тільки 66% наданих послуг.

"Закарпатгаз продовжує працювати в посиленому режимі, адже першочерговим завданням компанії, особливо в режимі карантину, є безперебійність газопостачання. Сьогодні газ для опалення помешкань використовують 275 тисяч закарпатців. Їх платежі за доставку газу у першому кварталі зменшилися в середньому на третину, якщо порівнювати з 1 кварталом 2019 року", зазначила Наталія Дорохіна.

У компанії вважають, що початок дії економічно обґрунтованого тарифу АТ "Закарпатгаз" з 1 липня 2020 року, при збереженні низьких ринкових цін на газ, дозволить до кінця року вивести компанію максимально близько до точки беззбитковості.

Автор: Мария Тарарыева