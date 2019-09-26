Убытки АО "Ровногаз" в текущем году достигнут 165 млн гривен

В 2019 году сумма убытков АО "Ровногаз" составляет 165 млн гривен. Текущий год станет третьим подряд, когда для "Ровногаза" действует экономически необоснованный тариф. За это время общая сумма убытков достигла 355,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис привел к тому, что в Ровенской области полностью самортизированы 279 км газопроводов, 46 ГРП, 550 ШРП, 636 станций катодной защиты. Если не вкладывать средства, количество самортизированных объектов будет только расти", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, за последние три года из-за низкой заработной платы с предприятия уволилось более 900 квалифицированных работников. Особенно это отражается на аварийно-диспетчерской службе, которая первой реагирует на вызовы абонентов и ликвидирует аварийные ситуации. За три года с АДС из-за больших нагрузок и недостаточного финансирования службы уволились почти 50 специалистов. Сейчас в компании более 220 вакансий.

"Причина критического состояния сетей - убыточный тариф на распределение газа. За 3 года их действия убытки компании составили 355,7 млн гривен, а всего по области - 20 млрд гривен. Недостаточное финансирование ремонта и модернизации газораспределительной системы может привести к аварийным ситуациям, перебоям с газоснабжением и даже угрозам безопасности потребителей. Выход из такой неутешительной ситуации – изменение дискриминационных тарифов, что в три раза ниже экономически обоснованного уровня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что средний месячный платеж за услуги распределения в 2018 году по Ровенской области составил 75,7 гривен на одно домохозяйство, что ниже расходов на мобильную связь и интернет.

В связи с этим АО "Ровногаз" подчеркивает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ: доказать размер тарифа до экономически обоснованного уровня и компенсировать операторам ГРМ причиненные убытки и утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРС в течение всего года.

"Согласно данным исследования Киевского международного института статистики, 74% потребителей указали, что хотели бы, чтобы плата за услугу по доставке энергоресурсов до их жилищ была неизменной в течение года. А это является подтверждением такого решения сложившейся проблемы", - говорится в сообщении пресс-службы.