Убытки АО "Криворожгаз" выросли на 20,2%

Существующие тарифы на распределение газа с каждым месяцем усугубляют кризис в газовой отрасли. Перед началом отопительного периода стало известно, что в текущем году убытки АО "Криворожгаз" достигнут 110 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Накануне отопительного сезона первоочередной проблемой являются изношенные газораспределительные сети и растущая угроза их аварийности. По состоянию на 01.09.2019 года около 30% газопроводов нуждаются в плановом ремонте, средств на который АО "Криворожгаз" не имеет. Из-за нехватки финансов АО "Криворожгаз" не имеет возможности в полном объеме и своевременно ремонтировать старые газопроводы, а это в свою очередь приводит к утечкам газа и аварийным ситуациям. Накопление убытков из-за замороженных на протяжении четырех лет тарифов ведет к деградации газораспределительных сетей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, не менее важной проблемой является отток квалифицированных кадров с предприятия. За 8 месяцев 2019 года с "Криворожгаза" уволилось более 160 человек. Основной причиной ухода является низкий уровень заработной платы, замороженный на уровне 2016 года.

"На сегодняшний день на предприятии остаются вакантными 282 позиции. Среди наиболее востребованных профессий - слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, газового оборудования, электрогазосварщики, контролеры газового хозяйства, водители и мастера. Нехватка специалистов приводит к увеличению нагрузки на работников, а зарплата остается низкой", - говорит директор финансовый АО "Криворожгаз" Наталия Гаврусь.

В компании считают, что "для стабилизации ситуации необходимо устранить дискриминационные тарифы, которые уже в три раза ниже необходимого уровня". Средний месячный платеж за газораспределение в 2018 году в Кривом Роге составил 12 гривен, что ниже расходов на мобильную связь и интернет.

В связи с этим АО "Криворожгаз" отмечает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течение всего года.

"Ожидают новый тариф и потребители природного газа. Это подтверждено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки в дом. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг", - говорится в сообщении.