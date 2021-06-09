ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Убытки на 700 тысяч гривен: экс-следователя прокуратуры подозревают в служебной халатности

Новина українською →
Киев, Среда 09 июня 2021 11:30
Убытки на 700 тысяч гривен: экс-следователя прокуратуры подозревают в служебной халатности Фото: ГБР обвинило в служебной халатности экс-следователя прокуратуры (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему следователю прокуратуры, из-за халатности которого исчезли почти 700 тысяч гривен вещественных доказательств. За это ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сотрудники ГБР по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему старшему следователю областной прокуратуры, служебная халатность которого привела к потере вещественных доказательств почти на 700 тысяч гривен",- говорится в сообщении.

Установлено, что в 2018 году во время обыска по делу о распространении наркотиков следователь прокуратуры изъял примерно 680 тысяч гривен, мобильный телефон и другие вещественные доказательства.

Однако он не обеспечил их учет и хранение в специальных помещениях и банках, что привело к потере.

Сейчас экс-следователь подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Досудебное расследование продолжается

Ранее РБК-Украина писало, инспектору Главного управления ГПС в Киеве ГБР сообщил о подозрении. Его обвиняют в служебной халатности, в результате которой государству задано убытков более чем 2 млн гривен.

Добавим, что Верховная Рада хочет предусмотреть до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия подозрение происшествие ГБР
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина