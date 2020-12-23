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Чиновника Тернопольской ОГА подозревают в хищении бюджетных средств

Тернополь, Среда 23 декабря 2020 15:50
Чиновника Тернопольской ОГА подозревают в хищении бюджетных средств
Фото: здание Тернопольской ОГА (wikipedia.org)
Автор: Роман Тверденко

В Тернопольской области чиновника облгосадминистрации подозревают в служебной халатности. Из-за его действий государство понесло убыток в миллион гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, заместитель начальника одного из управлений Тернопольской ОГА в 2016 году был ответственным за технический досмотр во время строительных работ оперативно-диспетчерской службы Центра экстренной медицинской помощи и подключения к ней телекоммуникацинной сети. Он выдал акт приема работ в ноябре 2016-го, в котором были недостоверные ведомости по соответствию специализированного программного обеспечения требованиям проектной документации.

Из-за таких неправомерных действий государству нанесен убыток на сумму почти миллион гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч.2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Ранее сообщалось, что бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр вручили подозрение. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству миллионные убытки.

Также РБК-Украина писало, что должностных лиц Киевского молодежного центра заподозрили в хищении 4 млн гривен, выделенных из бюджета на реализацию различных проектов.

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