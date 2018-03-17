Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 364 единицы техники

С ночи в столице для уборки последствий непогоды задействовано 260 единиц снегоуборочной техники "Киевавтодора", 104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и др. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Чтобы избежать гололеда, дорожное покрытие обрабатывают посипальними материалами.

Кроме того, работает 29 бригад по ручной уборке в составе 186 человек, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземных и наземных пешеходных переходов и лестничные марши. Во дворах жилых домов работает более 3 тысяч сотрудников ЖЭУ.

Ограничения въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта продолжается.

Коммунальщики настоятельно просят владельцев транспортных средств не оставлять авто вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.