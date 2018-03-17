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Для прибирання наслідків негоди в Києві задіяно 364 одиниці техніки

НовиниСуспільство    17.03.2018 - 11:58
Фото: прибирання снігу (kievcity.gov.ua)
Фото: прибирання снігу (kievcity.gov.ua)

Обмеження в'їзду великогабаритного та великовантажного транспорту триває

З ночі у столиці для прибирання наслідків негоди задіяно 260 одиниць снігоприбиральної техніки "Київавтодору", 104 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць та ін. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Щоб уникнути ожеледиці, дорожнє покриття обробляють посипальними матеріалами.

Окрім того, працює 29 бригад з ручного прибирання у складі 186 осіб, які розчищають від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту, що утримуються підприємствами корпорації, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів та сходові марші. У дворах житлових будинків працює понад 3 тисячі працівників ЖЕД.

Обмеження в'їзду великогабаритного та великовантажного транспорту триває.

Комунальники наполегливо просять власників транспортних засобів не залишати авто обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати спецтехніці оперативно прибирати проїзні частини від снігу.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, КМДА, Київ, снег
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