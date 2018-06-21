Убийство украинки в Черногории: подозреваемого задержали в Албании

22-летнему Арсению Становичу суд избрал меру пресечения в виде ареста

В Албании задержали подозреваемого в убийстве гражданки Украины Анастасии Лашмановой. Об этом пишет Republika.rs.

Так, 22-летнего Арсения Становича экстрадирован в Черногорию, где суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Станович никоим образом не комментировал обвинения.

Сообщается, что подозреваемого задержали в машине с косовскими номерами, за рулем которой был его отец Зоран Станович. Последнего не арестовали, хотя, по данным СМИ, он пытался помочь сыну сбежать в США. Подозреваемому грозит до 40 лет тюрьмы. Станович-старший ранее уверял, что не контактировал с сыном и не знает, где он.

Прокуроры утверждают, что Арсений Станович совершил убийство с корыстной целью.

Так, по данным следствия, Станович 11 мая пришел в квартиру, которую снимала Лашманова в Которе, после чего именно в тот день в утренние часы ее жестоко лишили жизни нанесением резких множественных колотых ранений в голову и тело, а также сильным ударом механическим инструментом в затылок. После того, как подозреваемый совершил уголовное преступление, он скрылся с места происшествия.

Как отмечается, 22-летний Станович и Лашманова ранее находились в отношениях. Станович - бывший вратарь водного поло местного клуба Primorac и национальной сборной. Его отец возглавлял пограничную полицию аэропорта Тиват. После убийства он оставил пост.

Анастасия Лашманова в Черногории руководила компаниями Mimoza Group и Sea Trade, которые занимаются созданием бизнеса и операциями с недвижимостью, в основном гостиницами и ресторанами.

Местные СМИ оценивают стоимость ее имущества в 105 млн евро и указывают, что когда Лашманова приехала в Черногории несколько лет назад, то сначала имела российский паспорт.

Также отмечается, что компании Лашмановой обладают тремя ресторанами в роскошном комплексе Порто в городе Тиват на побережье Черногории.

Она также принимала участие в спорных проектах реконструкции побережья и строительства ресторанов в Каменщики. Еще украинка владела салоном красоты Femme Fatale, который был частью роскошного отеля Tre Canne в туристическом городе Будва.

По данным Kurir, в группу компаний Mimoza Group имеет отношение российский бизнесмен Валерий Задорин. Задорин является владельцем крупной российской компании "Арома". Он построил виллу в Тивате и имеет в Черногории свою яхту под названием "Арома".

Напомним, ранее 12 мая 2018 года представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что посольство Украины в Черногории проверяет информацию об убийстве Анастасии Лашмановой.

Как известно, 12 мая 2018 года в Черногории обнаружили тело гражданки Украины следами ножевых ранений.