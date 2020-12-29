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Убийство темнокожего в Огайо: полицейского уволили

США, Вторник 29 декабря 2020 04:50
Убийство темнокожего в Огайо: полицейского уволили
Фото: полиция (unsplash)
Автор: Даша Харченко

Полицейского Адама Коя из Колумбуса, штат Огайо, уволили после того, как он застрелил невооруженного чернокожего мужчину. По мнению директора городской полиции, это было "необоснованным применением смертоносной силы".

Об этом сообщает Reuters.

Решение об увольнение Коя было принято после рекомендации начальника полиции Томаса Квинлана, который пришел к выводу, что 47-летний Андре Морис Хилл стал жертвой акта "бессмысленного насилия", когда его застрелили.

"Действия Адама Коя не соответствуют клятве офицера полиции Колумбуса или стандартам, которые мы и общество требуем от наших офицеров", - заявив Нед Петтус, городской директор по общественной безопасности.

Квинлан не только назвал стрельбу "необоснованным применением смертоносной силы", но и обвинил Коя в том, что он не смог немедленно оказать медицинскую помощь Хиллу после того, как он был застрелен.

РБК-Украина писало, что полицейский Адам Кой прибыл на место происшествия после звонка одного из соседей, который пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. Когда Кой прибыл по адресу, он обнаружил, что вход в один из гаражей открыт. Оттуда к нему вышел темнокожий мужчина. После этого Кой отбежал на несколько метров и выстрелил. От полученного ранения мужчина умер.

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