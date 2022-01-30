ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вбивство подружжя під Києвом. Поліція затримала підозрюваного: деталі злочину

Новость на русском →
Київська область, Неділя 30 січня 2022 12:18
Вбивство подружжя під Києвом. Поліція затримала підозрюваного: деталі злочину
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці затримали підозрюваного у подвійному вбивстві подружжя, тіла яких знайшли у Київській області. Ним виявився 52-річний житель Василькова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Поліція затримала 52-річного жителя Василькова в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, між нападником та підприємцем з Волині (загиблим) трапився словесний конфлікт, після чого чоловік наніс опоненту багаточисленні удари молотком. Після скоєного зловмисник кілька разів вдарив ножем дружину підприємця, внаслідок чого жінка загинула.

"З понівеченими тілами подружжя кат їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від центру Василькова. Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події", - розповіли у поліції.

Вказано, що зловмисник намагався приховати сліди злочину,

"Він поклав тіла підприємців у фургон і відвіз на одну із вулиць Василькова, де і покинув", - додають у відомстві.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, вчора ввечері 29 січня у Київській області виявили чорний фургон з тілами двох підприємців (подружжя) з Волині.

Додамо, сімейна пара займалася бізнесом, За попередніми даними, подружжя приїхало з Волинської області і торгувало пиломатеріалами - деталі в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Київська область
NEWS
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники