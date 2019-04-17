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Убийство Гандзюк: заседание по избранию меры пресечения Павловскому перенесли

Новости » Общество    17.04.2019 - 15:40
Убийство Гандзюк: заседание по избранию меры пресечения Павловскому перенесли
Фото: Игорь Павловский (facebook.com/igor.pavlik.5682)

Следующее заседание назначено на 18 апреля 14:00

Шевченковский районный суд Киева отложил заседание, на котором планировали рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому. Соответствующее решение приняла судья Елена Мелешак, передает РБК-Украина.

Таким образом, следующее заседание назначено на 18 апреля 14:00.

"На сегодняшний день участие Павловского планировалось путем видеоконференцсвязи. Однако в связи с ухудшением здоровья и самочувствия, он обратился с письменным заявлением об отказе от участия в заседании", - сказала судья.

Кроме того, на заседание не явился прокурор по делу.

Адвокат Павловского Максим Болдин сообщил, что его подзащитному необходимо сделать операцию.

"Мне стало известно о том, что у Павловского ухудшилось состояние здоровья. Попасть к нему в СИЗО не смог, поскольку ему делали серьезную медицинскую помощь", - сказал адвокат.

По состоянию на сейчас Павловский находится под стражей. Однако адвокат хотел просить суд изменить меру пресечения на более мягкую.

Кроме того, Павловскому также изменили подозрение и вручили повторно еще 4 апреля. Таким образом, Павловскому теперь инкриминируют "покрытие преступления", а не "убийство".

Напомним, 10 ноября 2018 года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

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