Убийства и грабежи: в ЦАР рассказали о преступлениях российских наемников

Российские наемники в Центральноафриканской республике пытают мирных жителей, осуществляют групповые изнасилования и занимаются грабежами. Зафиксированы свидетельства публичных казней.

Речь идет о трех военизированных группировках, действующих в ЦАР на стороне правительственной армии: российская "ЧВК Вагнера", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU.

Основным источником информации в материале является доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке.

В нем сообщается, что только с января до середины апреля 2021 российские военные специалисты осуществили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.

Среди преступлений, подробно описанных в публикации, является расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей, казнь в середине февраля трех мирных жителей в мечети, групповое изнасилование 25 февраля 24-летней местной жительницы.