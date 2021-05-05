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Убийства и грабежи: в ЦАР рассказали о преступлениях российских наемников

Новина українською → ЦАР, Среда 05 мая 2021 04:19
Убийства и грабежи: в ЦАР рассказали о преступлениях российских наемников Фото: в ЦАР рассказали о преступлениях наемников Вагнера (ssu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Российские наемники в Центральноафриканской республике пытают мирных жителей, осуществляют групповые изнасилования и занимаются грабежами. Зафиксированы свидетельства публичных казней.

Расследование о деятельности российских наемников опубликовало французское издание RFI.

Речь идет о трех военизированных группировках, действующих в ЦАР на стороне правительственной армии: российская "ЧВК Вагнера", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU.

Основным источником информации в материале является доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке.

В нем сообщается, что только с января до середины апреля 2021 российские военные специалисты осуществили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.

Среди преступлений, подробно описанных в публикации, является расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей, казнь в середине февраля трех мирных жителей в мечети, групповое изнасилование 25 февраля 24-летней местной жительницы.

Напомним, в 2019 году тогдашний командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер выразил опасения в связи с присутствием РФ на африканском континенте, в том числе через частные военные компании.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружения доставляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ.

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