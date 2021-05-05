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Вбивства і грабежі: у ЦАР розповіли про злочини російських найманців

Новость на русском → ЦАР, Середа 05 травня 2021 04:19
Вбивства і грабежі: у ЦАР розповіли про злочини російських найманців Фото: у ЦАР розповіли про злочини найманців Вагнера (ssu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Російські найманці у Центральноафриканській Республіці катують мирних жителів, здійснюють групові зґвалтування і займаються грабежами. Зафіксовані свідчення публічних страт.

Розслідування про діяльності російських найманців опублікувало французьке видання RFI.

Йдеться про три воєнізовані угруповання, що діють в ЦАР на боці урядової армії: Російська "ПВК Вагнера", Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU.

За даними RFI,російські найманці вбивають і катують мирних жителів, здійснюють групові зґвалтування і займаються грабежами.

Основним джерелом інформації в матеріалі є доповідь спеціальної робочої групи ООН про використання найманців в Африці.

У ньому повідомляється, що тільки з січня до середини квітня 2021 року російські військові фахівці здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань і 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.

Серед злочинів, детально описаних у публікації, є розстріл на початку січня вантажівки з продовольчими товарами, під час якого загинули троє мирних жителів, страта в середині лютого трьох мирних жителів в мечеті, групове згвалтування 25 Лютого 24-річної місцевої жительки.

Нагадаємо, командувач силами США в Африці генерал Томас вальдхаузер висловив побоювання у зв'язку з присутністю РФ на Африканському континенті, в тому числі через приватні військові компанії.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила матеріали, що свідчать, що російські найманці і озброєння доставляються в Судан та інші країни регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ.

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