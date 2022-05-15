UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Убивали украинцев и своих во время отступления. ГУР опубликовало список "кадыровцев", воевавших в Украине

Фото: ГУР опубликовало список "кадыровцев", воевавших в Украине (gur.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В военном вторжении в Украину участвовали около 2,5 тыс. боевиков из Чечни. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

"Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками помещений, издевательствами заложников и мирных жителей, грабежами и разбоем", - говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, после того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать.

"С позором отброшены украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok", - добавляют в ГУР.

Также известно, что из 2,5 тыс. наемников около 100 погибли, около 300 получили ранения и свыше 60 сбежали из Украины.

Разведчики также узнали список боевиков из Чечни, которые в марте-мае 2022 года участвовали в российской агрессии. В нем - 2425 фамилий.

Как сообщалось, некоторым пропагандистским СМИ запретили цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Перед публикацией - обязательное согласование с начальством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине