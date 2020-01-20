Убить коррупционного монстра: сможет ли Гончарук победить коррупцию в строительстве?

Фото: премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания Кабинета министров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Каждый украинец в своей жизни так или иначе сталкивался с коррупцией в сфере строительства. Будь-то покупка нового жилья для своей семьи, продажа старой квартиры или строительство загородного дома – во всех этих случаях незримо присутствует коррупционный монстр, чаще всего в виде Государственной архитектурно-строительной инспекции.

С момента создания, ГАСИ должна была направлять и контролировать строительную отрасль как центральный орган исполнительной власти в этой сфере. Но что-то пошло не так. Колоссальные полномочия чиновников превратили ГАСИ в одну из самых коррупционных организаций в стране. Простым росчерком пера сотрудники инспекции могли заморозить законную стройку или же закрыть глаза на существующие нарушения. И все это не ради безопасности украинцев, а для удовлетворения собственных интересов.

По данным участников рынка, с момента создания ГАСИ сразу-же была внедрена коррупционная схема, согласно которой с каждого квадратного метра жилья чиновники брали себе по $5. В масштабах страны - это колоссальные суммы. Миллионы долларов ежегодно оседали в карманах людей, которые должны были создавать условия для строительства качественного и безопасного жилья для населения, а вместо этого выстраивали искусственные преграды для застройщиков, требуя за решения проблем долларовый кэш. А оплачивали этот праздник, как всегда, простые люди в виде коррупционной наценки в стоимости квадратных метров жилья или получение нужных разрешительных документов.

Создали эту незамысловатую систему некие Сергиенко и Воробьев, которые во времена Виктора Януковича возглавляли управление разрешительных процедур ГАСИ. На прошлой неделе под председательством премьер-министра Алексея Гончарука прошло расширенное совещания по проблемам строительной отрасли, на котором застройщики пожаловались главе правительства, на кого бы вы думали? - Правильно, Сергиенко и Воробьева, которые "вынырнули" в ГАСИ уже при новой власти со своими старыми схемами. Участники отрасли жалуются, что, начиная с осени 2019 года, схема "по $5 за метр" опять заработала с новой силой.

Присутствующая на заседании в.о. главы ГАСИ Алена Костенко не стала отвечать, как вышеуказанные лица опять оказались в возглавляемой ею организации. "Я пытаюсь вникнуть", "мне тяжело разобраться", "если будут факты…" и все в таком духе. Ничего удивительного, если посмотреть, кто способствовал ее назначению. По неофициальной информации, причастным к назначению Костенко мог быть Владимир Родин, советник одного из заместителей главы Офиса президента.

Впрочем, кто бы и как не пытался побороть коррупцию в ГАСИ - все тщетно. Слишком велик соблазн. Инспекция превратилась в коррупционную гидру: рубишь одну голову – вместо нее вырастают две новые. Каждая власть объявляла им войну, но так и не смогла ее победить.

Премьер-министр Алексей Гончарук не стал исключением и тоже объявил чуть-ли не крестовый поход против коррупции в ГАСИ, публично взяв на себя обязательства навести порядок в инспекции. На том же совещании он пообещал всех "схематозов" (так премьер назвал тех, кто принимал участие в схемах) изгнать из ГАСИ. И даже больше. По словам премьера, "Государственную архитектурно-строительную инспекцию – отменяем, ликвидируем, как класс. Мы готовы принимать решения". Но хватит ли премьер-министру напора и мужества довести дело до конца и наконец-то очистить или же вовсе ликвидировать коррупционного монстра, в которого превратилась ГАСИ?

Скоро увидим. Если это случится – это будет большая личная победа Алексея Гончарука и демонстрация позитивных перемен, которых ждут избиратели. Для каждого из нас это также будет победой, которую можно будет вскоре ощутить в виде отсутствия коррупционной наценки на квадратные метры.