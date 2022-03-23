UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Убит командир бригады "морпехов", которая должна была штурмовать Одессу

Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

В Украине ликвидирован командир бригады русской морской пехоты. Его подразделение должно было в скором времени штурмовать Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Кроме того, по словам Сергея Братчука, морские пехотинцы Российской Федерации, которые по планам должны были штурмовать Одессу, разбиты украинскими военными под Николаевом и Мариуполем.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 28-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину