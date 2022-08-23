"Убить больше русских". Казахстан выразил протест послу Украины

В Министерство иностранных дел Казахстана вызвали посла Украины Петра Врублевского. Ему выразили протест из-за высказывания в одном из интервью.

"Казахстанская сторона выразила свою позицию, что подобные заявления неуместны и неудобны для деятельности посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружественным отношениям между государствами", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузайырову. Отвечая на вопрос о ситуации в Украине, дипломат ответил "Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.