ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Убить больше русских". Казахстан выразил протест послу Украины

Новина українською →
Нур-Султан, Вторник 23 августа 2022 11:18
"Убить больше русских". Казахстан выразил протест послу Украины Фото: посол Украины Петр Врублевский (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел Казахстана вызвали посла Украины Петра Врублевского. Ему выразили протест из-за высказывания в одном из интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана.

"Казахстанская сторона выразила свою позицию, что подобные заявления неуместны и неудобны для деятельности посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружественным отношениям между государствами", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузайырову. Отвечая на вопрос о ситуации в Украине, дипломат ответил "Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Казахстан Война России против Украины
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании