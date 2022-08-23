ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Убити більше росіян". Казахстан висловив протест послу України

Новость на русском →
Нур-Султан, Вівторок 23 серпня 2022 11:18
"Убити більше росіян". Казахстан висловив протест послу України Фото: посол України Петро Врублевський (скрін відео)
Автор: Валерія Поліщук

До Міністерства закордонних справ Казахстану викликали посла України Петра Врублевського. Йому висловили протест через висловлювання в одному з інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Казахстану.

"Казахстанська сторона висловила свою позицію, що подібні заяви недоречні і незручні для діяльності посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", - йдеться в повідомленні.

Що передувало

Посол України в Казахстані Петро Врублевський дав інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузайирову. Відповідаючи на питання про ситуацію в Україні, дипломат відповів "намагаємося вбити якомога їх більше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям. Ось і все".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Казахстан Війна Росії проти України
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії