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Uber запустил контроль скорости своих такси. Украина - вторая страна, где это работает

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 18:52
Uber запустил контроль скорости своих такси. Украина - вторая страна, где это работает Фото: Uber запустил проект в Украине (flickr.com/Pensa Brasil)
Автор: РБК-Украина

Сервис такси Uber запустил новый проект - контроль скоростного режима своих таксистов. Украина стала всего лишь второй страной в мире, где заработал такой проект.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Украина стала второй в мире страной после США, где водители такси компании Uber будут получать от оператора автоматические предупреждения о нарушении скоростного режима", - отметил он.

По его словам, поводом для этого стала прошлогодняя авария, когда водитель Uber превысил скорость, потерял управление и насмерть сбил двух женщин. Поэтому в МВД предложили разработать сервис контроля скорости как приложение к программному обеспечению Uber, чтобы предотвратить подобные ДТП.

"В сжатые сроки такой сервис был разработан и на этой неделе начал работать в Украине. Каждый водитель сети Uber вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти, в случае превышения лимита скорости будет автоматически получать предупреждения о факте превышения", - отметил Геращенко.

Он полагает, что это будет способствовать лучшему соблюдению правил дорожного движения, поскольку компания ведет статистику нарушений со стороны таксистов. Это, в свою очередь, будет отражаться на рейтинге водителя.

Геращенко также призвал другие сетевые компании ввести в состав своего программного обеспечения аналогичные сервисы контроля скорости.

Напомним, в прошлом году в Киеве водитель Uber потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека. Тогда сообщалось, что водитель мог заснуть за рулем.

Со вчерашнего дня в Украине выросли штрафы за превышение скорости на дороге. Превышение более чем на 20 км/ч - штраф увеличивается до 340 гривен. А за превышение более чем на 50 км/ч - до 510 гривен.

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