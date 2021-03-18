Uber запустил контроль скорости своих такси. Украина - вторая страна, где это работает

Сервис такси Uber запустил новый проект - контроль скоростного режима своих таксистов. Украина стала всего лишь второй страной в мире, где заработал такой проект.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Украина стала второй в мире страной после США, где водители такси компании Uber будут получать от оператора автоматические предупреждения о нарушении скоростного режима", - отметил он.

По его словам, поводом для этого стала прошлогодняя авария, когда водитель Uber превысил скорость, потерял управление и насмерть сбил двух женщин. Поэтому в МВД предложили разработать сервис контроля скорости как приложение к программному обеспечению Uber, чтобы предотвратить подобные ДТП.

"В сжатые сроки такой сервис был разработан и на этой неделе начал работать в Украине. Каждый водитель сети Uber вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти, в случае превышения лимита скорости будет автоматически получать предупреждения о факте превышения", - отметил Геращенко.

Он полагает, что это будет способствовать лучшему соблюдению правил дорожного движения, поскольку компания ведет статистику нарушений со стороны таксистов. Это, в свою очередь, будет отражаться на рейтинге водителя.

Геращенко также призвал другие сетевые компании ввести в состав своего программного обеспечения аналогичные сервисы контроля скорости.