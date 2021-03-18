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Uber запустив контроль швидкості своїх таксі. Україна - друга країна, де це працює

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 18:52
Uber запустив контроль швидкості своїх таксі. Україна - друга країна, де це працює Фото: Uber запустив проект в Україні (flickr.com/Pensa Brasil)
Автор: РБК-Україна

Сервіс таксі Uber запустив новий проект - контроль швидкісного режиму своїх таксистів. Україна стала лише другою країною в світі, де запрацював такий проект.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Україна стала другою у світі країною після США, де водії таксі компанії Uber будуть отримувати від оператора автоматичні попередження про порушення швидкісного режиму", - зазначив він.

За його словами, приводом для цього стала минулорічна аварія, коли водій Uber перевищив швидкість, втратив керування і на смерть збив двох жінок. Тому в МВС запропонували розробити сервіс контролю швидкості як додаток до програмного забезпечення Uber, щоб попередити подібні ДТП.

"В стислі терміни такий сервіс було розроблено і цього тижня почав працювати в Україні. Кожен водій мережі Uber разом з повідомленнями про те, де йому забирати клієнта і куди його везти, у разі перевищення ліміту швидкості буде автоматично отримувати попередження про факт перевищення", - зазначив Геращенко.

Він вважає, що це сприятиме кращому дотриманню правил дорожнього руху, оскільки компанія веде статистику порушень з боку таксистів. Це, в свою чергу, позначатиметься на рейтингу водія.

Геращенко також закликав інші мережеві компанії ввести до складу програмного забезпечення аналогічні сервіси контролю швидкості.

Нагадаємо, минулого року в Києві водій Uber втратив керування і врізався в зупинку громадського транспорту, у результаті чого загинули дві особи. Тоді повідомлялося, що водій міг заснути за кермом.

З учорашнього дня в Україні зросли штрафи за перевищення швидкості на дорозі. Перевищення більш ніж на 20 км/год - штраф збільшується до 340 гривень. А за перевищення більш ніж на 50 км/год - до 510 гривень.

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