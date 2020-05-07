Uber сократит около 4 тысяч работников

Компания Uber Technologies Inc планирует сократить 3,7 тысячи своих сотрудников в связи с коронавирусом. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Financial Times.

В частности, речь идет как о сотрудниках компании, задействованных в службе перевозок, так и о тех работниках, которые занимаются разработкой и поддержкой сервиса доставки еды.

"Uber собирается сократить 3700 рабочих мест, что составляет примерно 14 процентов от общей корпоративной рабочей силы, из-за падения бизнеса на фоне коронавируса", - сообщает издание.

Кроме того, компания отметила, что собирается закрыть почти 40% из своих 450 "зеленых центров" - офисах, где водителям помогали зарегистрироваться и решить другие связанные с этим вопросы.

Напомним, ранее РБК-Украина передавало, что сервис по доставке еды Uber Eats идет с Украины и еще семи рынков, поскольку здесь компания не смогла стать оператором онлайн-доставки еды номер один или номер два, как заявлено бизнес-целью сервиса.

В целом в компании приняли решение приостановить работу Uber Eats в Чехии, Египте, Гондурасе, Румынии, Саудовской Аравии, Украине и Уругвае, а также свернуть приложение Съедает и перенести операции в сервис Careem в ОАЭ