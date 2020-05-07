Uber скоротить близько 4 тисяч працівників

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Загалом скорочення корпоративного штату компанії становитиме близько 14%

Компанія Uber Technologies Inc планує скоротити 3,7 тисячі своїх співробітників у зв'язку із коронавірусом. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Financial Times.

Зокрема, йдеться як про співробітників компанії, задіяних у службі перевезень, так і про тих працівників, які займаються розробкою та підтримкою сервісу доставки їжі.

"Uber збирається скоротити 3700 робочих місць, що становить приблизно 14 відсотків від загальної корпоративної робочої сили, через падіння бізнесу на тлі коронавірусу", - повідомляє видання.

Крім того, компанія зазначила, що збирається закрити майже 40% зі своїх 450 "зелених центрів" - офісах, де водіям допомагали зареєструватися та вирішити інші пов'язані з цим питання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна передавало, що сервіс з доставки їжі Uber Eats йде з України та ще семи ринків, оскільки тут компанія не змогла стати оператором онлайн-доставки їжі номер один або номер два, як заявлено бізнес-метою сервісу.

Загалом у компанії прийняли рішення припинити роботу Uber Eats в Чехії, Єгипті, Гондурасі, Румунії, Саудівській Аравії, Україні та Уругваї, а також згорнути додаток Eats і перенести операції в сервіс Careem в ОАЕ