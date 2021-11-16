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Uber останавливает работу популярного сервиса в Киеве: дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания Uber объявила об остановке работы сервиса Uber Shuttle в Киеве с 19 ноября. Клиентам пообещали вернуть неиспользованные деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"После 2,5 лет работы Uber Shuttle мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября", - говорится в сообщении.

В компании пообещали вернуть неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября. Возврат средств будет происходить на карту, с которой была совершена покупка.

Пакеты Shuttle, купленные за наличные, будут возвращаться в виде кредитов Uber, которые могут быть использованы в любом сервисе компании в Украине.

При этом в Uber заявили, что другие сервисы - UberX и Uber Comfort - продолжат работать в Киеве.

Uber Shuttle начал работать в Киеве в мае 2019 года. Сервис позволяет экономить на поездках за счет группового передвижения на микроавтобусах компании.

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КиевUber