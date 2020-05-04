Сервис по доставке еды Uber Eats уходит из Украины и еще семи рынков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сервис уходит с этих рынков, поскольку на них компания не смогла стать оператором онлайн-доставки еды номер один или номер два, как заявлено бизнес-целью Uber Eats.

"Мы приняли решение прекратить работу Uber Eats в Чехии, Египте, Гондурасе, Румынии, Саудовской Аравии, Украине и Уругвае, а также свернуть приложение Eats и перенести операции в сервис Careem в ОАЭ", - заявил представитель Uber.

Ожидается, что работа Uber Eats в вышеуказанных странах завершится до 4 июня. Отметим, Uber Eats начал работу в Украине в феврале 2019 года. Сервис был доступен также во Львове, Одессе, Харькове и Виннице, ожидался запуск в Днепре.

Напомним, летом 2019 года Uber начал тестировать дроны для доставки еды. Данная опция сервиса Uber Eats была запущена в Сан-Диего для доставки еды из McDonald's.

В мире Uber Eats был запущен в 2015 году и на данный момент работает в десятках городов Европы, Азии, Северной и Южной Америки.