УАФ ухвалила рішення про дострокове завершення поточного сезону УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УАФ .

"Розглянувши протокол № 141 від 26.04.2022 загальних зборів учасників УПЛ, Виконком УАФ ухвалив рішення про дострокове завершення змагань УПЛ сезону-2021/2022, про що адміністрація УАФ повідомить УЄФА", - розповіли в УАФ.

Варто зауважити, що місця футбольних команд у таблиці було затверджено станом на 24 лютого.

Також на зборах, що відбулися, виконком затвердив календарі чоловічих та жіночих міжнародних заходів з урахуванням змін, зокрема, перенесенням ФІФА та УЄФА дат проведення офіційних матчів та змагань за участю збірних команд України.