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УАФ сегодня не назначит нового тренера сборной: названа причина

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 9 августа, состоялось заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. Во время встречи участники обсуждали возможные кандидатуры на пост нового главного тренера национальной сборной по футболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АУФ.

Члены исполкома поручили администрации УАФ и комитета национальных сборных команд провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера сборной Украины.

Так, до 12 августа администрация УАФ должна проинформировать исполком об итогах переговорах.

Следующее заседание Исполкома УАФ запланировано на 12 августа.

Напомним, ранее глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что назначение Сергея Реброва главным тренером сборной Украины по футболу состоится 9 августа.

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Футбол