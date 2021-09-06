УАФ пожизненно дисквалифицировала тренера "Олимпии", который с кулаками набросился на арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение пожизненно дисквалифицировать тренера футбольного клуба "Олимпия" Александра Кулика, который после финального свистка матча второго предварительного этапа Кубка Украины ФК "Олимпия" - ФК "Волчанск" выбежал на поле и несколько раз ударил арбитра Ростислава Дубину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ .

"За неподобающее поведение, которое вредит репутации футбола, КДК УАФ запретил главному тренеру ФК "Олимпия" Александру Кулику осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административной, спортивной и др.) пожизненно", - говорится в сообщении.

Защитник клуба Александр Гарбар, который также напал на арбитра, дисквалифицирован на год. Начальник команды Дмитрий Галицкий получил аналогичное наказание.

Футбольный клуб "Олимпия" должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 тысяч гривен.

"В соответствии с Дисциплинарным правилам УАФ данное решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет УАФ", - добавили в ассоциации.