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УАФ обжалует техническое поражение Украины в матче против Швейцарии

Киев, Среда 25 ноября 2020 19:41
УАФ обжалует техническое поражение Украины в матче против Швейцарии
Фото: флаги возле Дома футбола УАФ (komandaonline.com)
Автор: Роман Тверденко

Украинская ассоциация футбола собирается обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА о техническом поражении для сборной Украины по матчу со Швейцарией. Обжаловать будут в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Об этом сообщает сайт УАФ.

Вице-президент организации Юрий Записоцкий заявил, что УАФ "категорически не согласна с решением Апелляционного комитета УЕФА и собирается обжаловать его в Спортивном арбитражном суде после получения полного текста".

Напомним, команде Андрея Шевченко засчитали техническое поражение со счетом 0:3 за несостоявшийся матч Лиги наций против Швейцарии.

Матч последнего тура не состоялся из-за решения медицинских органов Люцерна отправить украинскую сборную на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с негативным результатом.

Украинская сторона надеялась решить судьбу противостояния на поле, но не успевала собрать новую команду, чтобы провести встречу на следующий день.

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