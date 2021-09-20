УАФ обвинили в присвоении более 7 млн долларов на строительство футбольной базы: что известно

Так, журналист напоминает, что в январе 2017-го года Украинская ассоциация футбола получила от УЕФА 4,5 млн евро на строительство Национального тренировочного центра сборных команд Украины по футболу.

"Но деньги эти УАФ не тратит на строительство, а вбрасывает в создание уже легендарного завода по производству искусственных полей. Который успешно загнулся еще 2 года назад и не работает до сих пор", - говорит журналист.

В январе 2018-го УАФ заключает с УЕФА новое соглашение, где в очередной раз обещает потратить 4,5 млн евро на строительство базы и обещает четкий срок - до 6 августа 2020 года. Однако базы до сих пор нет.

"В 2017-м году суммарную стоимость необходимого количества участков для строительства базы в селе Княжичи УАФ оценивает в 300 000 долларов. После чего руководство УАФ направило письмо в ФИФА, где им "оценивает" стоимость этих земель в 2 млн евро. ФИФА верит, и направляет платеж в размере 1,8 млн долларов",- добавляет журналист.

Впрочем, как оказалось, участки для базы в Княжичах приобрели в пределах рекреационной зоны. Из-за этого проектировочные и строительные организации сейчас отказываются от проведения там каких-либо работ.

"Как же легализовать бесследно пропавшие в дебрях УАФ 4,5 млн евро от УЕФА и 1,8 миллионов долларов от ФИФА, думает босс УАФ Андрей Павелко? Втершись в доверие к команде президента, Павелко лоббирует внесение строительства этой базы в государственную программу "Большая стройка", - отмечает журналист.

Как известно, согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА, в рамках программы президента действительно планируется совместно с УАФ строительство "с нуля" национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.