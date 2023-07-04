УАФ обрала тренера олімпійської збірної України: сенсації не вийшло

41-річний фахівець готуватиме команду до дебюту на Олімпіадах. Виконком асоціації заздалегідь передбачив такий розвиток подій у час продовження співпраці з тренером.

"У протоколі засідання також було зазначено: "У разі успішного виступу на Євро-2023, а саме – здобуття олімпійської ліцензії, у контракті передбачена опція автоматичного продовження до завершення Олімпіади-2024, представництво на якій від Європи визначатиметься під час Євро-2023", – ідеться в заяві УАФ.

На Олімпійські ігри поїдуть лише 18 футболістів. У турнірі зможуть узяти участь народжені після 1 січня 2001 року вітчизняні гравці. До заявки можна буде внести трьох старших виконавців.

Натомість у кваліфікації до Євро-2025 із молодіжкою працюватиме новий тренерський штаб. Відбір розпочнеться у вересні, а грати за команду U-21 зможуть гравці 2002 року народження та молодші. Найімовірніше, керманичем "синьо-жовтих" стане іспанець Унаї Мельгоса.