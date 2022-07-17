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"У врага все хуже с логистикой". Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 июля 2022 11:59
"У врага все хуже с логистикой". Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины Фото: на юге Украины защитники уничтожают склады врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают уничтожать склады и командные пункты оккупантов на юге. Это не позволяет врагу продвигаться и переходить в контратаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, за прошедшие сутки ВСУ атаковали на юге российские подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения. Также были уничтожены полевые склады.

"Поэтому у врага все хуже с логистикой, с обеспечением, а это значит, что для того, чтобы ему отправляться вперед, у него нет уверенности в том, что ему будет чем это делать. Именно поэтому они держатся за занятые позиции и пытаются хоть как-то укрепиться", - отметила Гуменюк.

Она объяснила, что это очень деморализует оккупантов, поскольку уничтоженные командные пункты не могут принимать решения и формировать последующие действия своих войск.

"Уничтожение логистики, скоплений техники, боекомплектов говорит о том, что просто не на чем отправляться вперед, предпринимать какие-то атакующие действия и, конечно, усиливать себя какими-то боеприпасами", - подчеркнула начальница пресс-центра.

Напомним, по словам Натальи Гуменюк, ВСУ продвигаются на юге Украины. Она назвала действия украинских защитников "очень уверенными шагами".

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