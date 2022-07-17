ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"У ворога все гірше з логістикою". Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України

Новость на русском →
Україна, Неділя 17 липня 2022 11:59
"У ворога все гірше з логістикою". Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України Фото: на півдні України захисники знищують склади ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують знищувати склади та командні пункти окупантів на півдні. Це не дозволяє ворогу просуватися та переходити в контратаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, минулої доби ЗСУ атакували на півдні російські підрозділи протиповітряної оборони та зенітно-ракетні підрозділи. Також були знищені польові склади.

"Тому у ворога все гірше з логістикою, з забезпеченням, а це означає, що для того, щоб йому вирушати вперед, у нього немає впевненості в тому, що йому буде чим це робити. Саме тому вони тримаються за зайняті позиції і намагаються хоч якось укріпитися", - зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що це дуже деморалізує окупантів, оскільки знищені командні пункти не можуть приймати рішення і формувати наступні дії своїх військ.

"Знищення логістики, скупчень техніки, боєкомплектів говорить про те, що просто немає на чому вирушати вперед, робити якісь атакові дії і, звісно, посилювати себе якимись боєприпасами", - підкреслила начальник пресцентру.

Нагадаємо, за словами Наталії Гуменюк, ЗСУ просуваються на півдні України. Вона назвала дії українських захисників "дуже впевненими кроками".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року