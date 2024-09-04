У Tabletki.ua спростували закиди про порушення законодавства

Українське законодавство не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема з обміну інформацією між аптеками та споживачами, серед іншого про бронювання чи резервування лікарських засобів.

Про це заявив співзасновник сервісу Тabletki.ua Олександр Муравщик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

Таким чином, він відповів на закиди голови Держлікслужби Романа Ісаєнка про те, що сервіс працює поза правовим полем.

За його словами, Тabletki.ua вважають це твердження не коректним, адже сервіс працює лише з ліцензованими аптеками. А вже аптеки несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, розміщеної на платформі.

"Ми завжди оперативно реагуємо на запити будь-яких державних органів, включно з ДЛС, та сумлінно надаємо всю запитувану чиновниками інформацію. Запропоновані Держлікслужбою у квітні цього року зміни до ліцензійних умов, на жаль, вели до повної заборони діяльності прайс-агрегаторів, а не до посилення конкуренції з боку аптечних мереж. Саме тому наш сервіс рішуче виступив проти цих змін та ініціював обговорення з ДЛС та МОЗ", - заявив він.

За словами Муравщика, у Тabletki.ua сподіваються, що діалог з ДЛС триватиме конструктивно і далі, а фінальна версія змін врахує спільні напрацювання та погоджену позицію нашого сервісу та аптечної спільноти

Нагадаємо, у квітні зʼявився проєкт постанови щодо змін ліцензійних умов, який фактично унеможливив використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

Після широко суспільного резонансу і відповідної петиції відбулись зустрічі з представниками Міністерства охорони здоровʼя, Держлікслужби, аптечних мереж і онлайн-сервісів, де вирішили продовжити обговорення документа. Таких зустрічей відбулось вже понад півдесятка, але фінальної версії документа досі немає.

"17 липня 2024 року відбулась остання по цій темі спільна нарада між МОЗ, ДЛС, прайс-агрегаторів та аптек. Таких нарад з травня 2024 було понад 5. Чиновники висловили свою підтримку запропонованим нами змінам та доручили Держлікслужбі закінчити підготовку документа", - деталізували перебіг обговорення представники Тabletki.ua.

При цьому, Tabletki.ua погодили спільні зміни з представниками аптек – АПАУ, найбільшою професійною асоціацією аптечного бізнесу. Дотепер у компанії не бачили фінальну версію змін, які ДЛС готовий винести на розгляд громадськості та державних органів.