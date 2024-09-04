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В Tabletki.ua опровергли обвинения о нарушении законодательства

Среда 04 сентября 2024 20:47
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В Tabletki.ua опровергли обвинения о нарушении законодательства Фото: Tabletki.ua опроверг упреки о нарушении законодательства (freepik.com)
Автор: Александр Мороз

Украинское законодательство не запрещает деятельность прайс-агрегаторов, в частности, по обмену информацией между аптеками и потребителями, среди прочего о бронировании или резервировании лекарственных средств.

Об этом заявил соучредитель сервиса Тabletki.ua Александр Муравщик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

Таким образом, он ответил на упреки главы Гослекслужбы Романа Исаенко о том, что сервис работает вне правового поля.

По его словам, Тabletki.ua считают это утверждение некорректным, ведь сервис работает только с лицензированными аптеками. А аптеки уже несут ответственность за полноту и достоверность информации, размещенной на платформе.

"Мы всегда оперативно реагируем на запросы любых государственных органов, включая ГЛС, и добросовестно предоставляем всю запрашиваемую чиновниками информацию. Предложенные Гослекслужбой в апреле этого года изменения в лицензионные условия, к сожалению, вели к полному запрету деятельности прайс-агрегаторов, а не к усилению конкуренции со стороны аптечных сетей. Именно поэтому наш сервис решительно выступил против этих изменений и инициировал обсуждение по ГЛС и Минздраву", - заявил он.

По словам Муравщика, в Тabletki.ua надеются, что диалог с ДЛС будет продолжаться конструктивно и дальше, а финальная версия изменений учтет общие наработки и согласованную позицию нашего сервиса и аптечного сообщества.

Напомним, в апреле появился проект постановления об изменениях лицензионных условий, фактически исключивший использование субъектами хозяйствования, имеющих лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.

После широко общественного резонанса и соответствующей петиции прошли встречи с представителями Министерства здравоохранения, Гослекслужбы, аптечных сетей и онлайн-сервисов, где решили продолжить обсуждение документа. Таких встреч состоялось уже более полудесятка, но финальной версии документа до сих пор нет.

"17 июля 2024 состоялось последнее по этой теме совместное совещание между Минздравом, ГЛС, прайс-агрегаторов и аптек. Таких совещаний с мая 2024 было более 5. Чиновники выразили свою поддержку предложенным нами изменениям и поручили Гослекслужбе закончить подготовку документа", - детализировали ход обсуждение представители Тabletki.ua.

При этом Tabletki.ua согласовали совместные изменения с представителями аптек - АПАУ, крупнейшей профессиональной ассоциацией аптечного бизнеса. До сих пор в компании не видели финальную версию изменений, готовых ДЛС вынести на рассмотрение общественности и государственных органов.

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