У співробітника ДБР Талантова знайшли елітну нерухомість в Києві

Так, журналісти дізнались, що на батьків силовика Валерія та Олену Талантових зареєстровані дві квартири у Києві - у Фортечному тупику б.9 кв. 79 та на вулиці Василя Тютюнника 51/1-А квартира 194. За цією ж адресою на Валерія Талантова зареєстрований гараж.

Вулиця Василя Тютюнника 51/1-А - престижна новобудова в Києві, ЖК "Французький квартал", де у середньому квартира коштує чверть мільйона доларів і вище.

Друга квартира подружжя Талантових знаходиться у пішій доступності від першої. Це так званий Нижній Печерськ, будинок знаходиться в парковій зоні, квартири коштують понад 100 тисяч доларів.

Також, за даними журналістів, на самого Євгена Талантова зареєстрована столична нерухомість за адресою Максима Максимовича 7-б, де ціна квартир складає від 2,5 до 3,5 мільйонів гривень. Крім того, на силовика оформлена земельна ділянка у селі Дмитрівка, Києво-Святошинського району.

"В цьому селі чимало елітних дач, будинки коштують від трьох до десятків мільйонів гривень. Складно сказати, коли саме рядовий працівник СБУ зміг придбати всю цю нерухомість, та чи відображена вона в його деклараціях", - йдеться в статті.

За даними журналістів, Євген Талантов закінчив харківський Національний університет імені Ярослава Мудрого у 2004 році. Спочатку будував кар’єру в СБУ, зокрема в київському управлінні. В 2020 перейшов в ДБР, причому зі столиці в Краматорськ.

"В "сірій зоні" АТО-ОСС з першого дня війни 2014 року ширилися контрабанда, віджим майна силовиками, інші незаконні або напівзаконні процеси, які "кришували" правоохоронці та судді. А це зона відповідальності ДБР. Потрапити на це місце була можливість не у всіх, у Талантова вона з’явилася. При цьому показники своєї діяльності Талантов та Ко робили на пересічних вояках, яких чимало в зоні ОСС. Про це свідчить звіт ДБР Краматорську, де вказано, що у справах, які розслідує територіальний підрозділ бюро, 50 на 50 проваджень, в яких фігурують правоохоронці та військові. Але при цьому до суду скеровано понад 300 справ у відношенні рядового та сержантського складу ЗСУ, та одиниці у відношенні інших суб’єктів - поліцейських, суддів, працівників прокуратури тощо", - додається в матеріалі.