У нас все йде за графіком. Буданов про контрнаступ ЗСУ та звільнення Криму

Контрнаступ українських військових йде за планом. Однак плани з його реалізації не будуть розповсюджуватись на загал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю NV.
Раніше глава ГУР говорив, що вже навесні 2023 року українські військові увійдуть в Крим та звільнять його від російських окупантів. Відповідаючи на питання журналіста про це, Буданов заявив, що для таких дій є ще достатній проміжок часу.
Він також розповів, що контрнаступ йде за чітким планом та графіком. Однак він не може розкривати всіх деталей того, що буде відбуватись.
"На жаль, я не можу відповісти на ваше запитання: не тому, що не знаю, а тому, що це буде дикість, якщо я це зараз зроблю - розкрию задум росіянам. Це дивно буде. Буде швидко", - сказав Буданов.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов не виключив відпрацювання нових озброєнь українських військових у Криму.
Тим часом у МЗС розглядають два шляхи звільнення Криму.
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