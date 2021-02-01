У Бахматюка заявили, что суд обязал забрать дело VAB Банка из НАБУ

Печерский районный суд Киева обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката акционера аграрной компании Олега Бахматюка по изменению подследственности по делу НАБУ. Суд признал наличие конфликта интересов чиновников и необоснованность подозрений.

Об этом говорится в заявлении "Укрлендфарминг" на сайте.

Кроме того, как говорится в заявлении, 28 января 2021 Апелляционный суд Киева, которому подсудны все решения Печерского суда Киева, отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе, то есть подтвердил законность решения Печерского суда от 21 января 2021 года.

"Суд лишь подтвердил то, о чем мы говорили с самого начала. Давление на нашу компанию, которое НАБУ оказывало под видом "расследование дела" против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и акционера нашей компании Олега Бахматюка, связан исключительно с одним фактом: у директора НАБУ Артема Сытника существует прямой конфликт интересов. Он был признан решением судами всех инстанций виновным в совершении коррупционного правонарушения, а главным свидетелем стороны обвинения в судах был советник сестры нашего акционера, Олега Бахматюка ", - заявили в агрохолдинге.

В компании также добавляют, что детективы НАБУ, которые расследуют дело, имеют прямой конфликт интересов. Они проходят по делу СБУ о шантаже работников банка акционера "Укрлендфарминга".

Дело о предоставлении рефинансирования VAB Банку, из-за которого несет потери аграрная компания, было закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления. Возобновлено и передано НАБУ дело было именно после заявления шантажистки, которая находится в розыске. Следствие установило ее связи с детективами НАБУ, которые по странному стечению обстоятельств теперь расследуют дело против акционера "Укрлендфарминг".

Печерский суд также установил необоснованность подозрений фигурантами дела НАБУ против VAB банка на основании предоставленных суду документов, сообщает агрохолдинг.

"Надуманное, сфабрикованное дело НАБУ разваливается. Но, к сожалению, уже состоялись процессы, за которые никто из чиновников НАБУ не понес ответственности. В результате незаконного террора со стороны работников НАБУ было полностью остановлено производство на 37 предприятиях группы компаний "Укрлендфарминг". Без работы остались 13 000 украинцев, бюджет только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются фермы, в том числе - уникальные племенные производства. Закрываются птицефабрики. Уже в ближайшее время этот перечень жертв личной мести Артема Сытника может пополниться, если закон не встанет на защиту наших прав от произвола коррумпированных чиновников ", - говорится в заявлении.

Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству и экс-владельцу банка.