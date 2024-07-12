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На тютюновій фабриці у Винниках на правоохоронців було вчинено напад: відкрито кримінальне провадження

П'ятниця 12 липня 2024 12:24
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На тютюновій фабриці у Винниках на правоохоронців було вчинено напад: відкрито кримінальне провадження Фото: у Винниках на правоохоронців було вчинено напад
Автор: Олександр Мороз

Вчора ввечері, 11 липня, у місті Винники Львівської області на території тютюнової фабрики під час проведення слідчих дій детективами Бюро економічної безпеки група невідомих осіб агресивно перешкоджала правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БЕБ.

Зокрема близько 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ з території фабрики та не допускали у приміщення для проведення обшуку.

Водночас частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль. Надалі зазначені особи намагались вивезти тютюнові вироби з території, не зважаючи на те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду.

Вимога патрульних поліцейських припинити незаконні дії була проігнорована, а їх службове авто заблоковано. Після цього невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хуліганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Зазначається, що слідчі дії на території фабрики проводяться у встановленому Законом порядку, в рамках кримінального провадження за ухвалою суду та з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі представники фабрики та інші особи продовжують перешкоджати правоохоронцям у проведенні слідчих дій та ігнорують вимоги ухвали слідчого судді на проведення обшуку на складських та виробничих приміщеннях.

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