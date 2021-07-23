В тюрьме Житомира умер заключенный: медик попытался скрыть истинную причину смерти

По данным следствия, фельдшер городской медчасти филиала "Центра охраны здоровья ГКИС Украины" в Житомирской области констатировал смерть заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.

"В то же время, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких и шок", - уточнили в прокуратуре.

После проверки этого факта возбуждены три уголовных производства:

нанесение тяжких телесных повреждений;

ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками "Центра охраны здоровья ГКИС Украины";

служебная халатность со стороны сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний.

Сейчас материалы уголовных производств объединены в одно. Досудебное расследование в нем проводить следственные территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком. Процессуальное руководство будет осуществлять Житомирская областная прокуратура.