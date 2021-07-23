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В тюрьме Житомира умер заключенный: медик попытался скрыть истинную причину смерти

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Житомир, Пятница 23 июля 2021 15:34
В тюрьме Житомира умер заключенный: медик попытался скрыть истинную причину смерти Фото: в тюрьме Житомира умер заключенный: медик попытался скрыть истинную причину смерти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура начала три уголовных производства по факту смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний №8 в Житомире. Среди них: нанесение тяжких травм и ненадлежащее исполнение медиком своих обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, фельдшер городской медчасти филиала "Центра охраны здоровья ГКИС Украины" в Житомирской области констатировал смерть заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.

"В то же время, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких и шок", - уточнили в прокуратуре.

После проверки этого факта возбуждены три уголовных производства:

  • нанесение тяжких телесных повреждений;
  • ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками "Центра охраны здоровья ГКИС Украины";
  • служебная халатность со стороны сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний.

Сейчас материалы уголовных производств объединены в одно. Досудебное расследование в нем проводить следственные территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком. Процессуальное руководство будет осуществлять Житомирская областная прокуратура.

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