У в'язниці Житомира помер ув'язнений: медик спробував приховати справжню причину смерті

Прокуратура розпочала три кримінальні провадження за фактом смерті ув'язненого в установі виконання покарань №8 у Житомирі. Серед них: нанесення тяжких травм та неналежне виконання медиком своїх обов'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, фельдшер міської медчастини філії "Центру охорони здоров'я ДКІС України" в Житомирській області констатував смерть ув'язненого з попереднім діагнозом - гостра серцева недостатність.

"В той самий час, згідно з висновком судово-медичного експерта, причиною смерті ув'язненого стала тупа травма грудної клітини, множинні переломи ребер з пошкодженням легенів і шок", - уточнили в прокуратурі.

Після перевірки цього факту порушено три кримінальні провадження:

нанесення тяжких тілесних ушкоджень;

неналежне виконання обов'язків медпрацівниками "Центру охорони здоров'я ДКВС України";

службова недбалість з боку співробітників Житомирської установи виконання покарань.

Наразі матеріали кримінальних проваджень об'єднані в одне. Досудове розслідування у ньому проводитиме слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво здійснюватиме Житомирська обласна прокуратура.