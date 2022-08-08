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Тюрьма или смерть. В МВД напомнили колаборантам о судьбе "Гиви" и "Моторолы"

Новина українською →
Украина, Понедельник 08 августа 2022 16:12
Тюрьма или смерть. В МВД напомнили колаборантам о судьбе "Гиви" и "Моторолы" Фото: Евгений Енин, заместитель главы МВД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцев, которые сотрудничают с российскими оккупантами, ожидает только тюрьма или смерть, где бы они не находились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина в Facebook.

Замминистра напомнил, что в последнее время ряд предателей в Херсонской области покинули Украину "навсегда". Таким образом можно отследить наглядную и прогнозируемую историю коллаборационизма в Украине.

"Если надумал работать с врагом, у тебя только два развития событий: одно - получить подозрение со всеми последствиями, другое - навсегда покинуть мир. Причем получение подозрения не освобождает от последнего. Вспомните террориста "Гиви", где он? А его друг "Моторола"? И таких изменников, отправившихся на тот свет - бесчисленное количество. Очевидно, что террористы, становящиеся ненужными Кремлю, умирают", - подчеркнул Енин.

При этом он отметил, что коллаборантов ждет смерть или тюрьма не только на временно оккупированной, но и на мирной территории Украины. Так в Волынской области недавно задержали жителя Луганской области, который пытался организовать убийство украинских военных.

По данным Енина, по факту сотрудничества украинцев с врагом уже начато более 1100 уголовных производств, 193 людям сообщено о подозрении.

"Все, кто должен быть наказан - будет, и его ждет или суд Божий, или суд украинский", - резюмировал замминистра.

Напомним, ранее стало известно, что в Новой Каховке было совершено покушение на заместителя гауляйтера Виталия Гуру.

Позже оккупанты сообщили, что Гура умер после совершенного на него покушения.

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