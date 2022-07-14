"Тюрьма - лучшее, что их ожидает". Зеленский об экипаже подлодки, ударившей по Виннице
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ответственностью экипажу российской подводной лодки, которая нанесла сегодня ракетный удар по Виннице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Хочу, чтобы эта команда той "посудины", из которой вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, знала, что тюрьма - это лучшее, что их ожидает", - подчеркнул глава государства.
Напомним, сегодня россияне выпустили по Виннице несколько ракет "Калибр". Часть ракет сбили, но две из них попали по парковке возле Дома быта и медицинского центра. По данным военных, оккупанты выпустили ракеты с подводной лодки в Черном море.
По последним данным, в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, более сотни пострадали. Однако продолжаются поиски еще около 40 человек. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Как подчеркнул Зеленский, ни одна террористическая организация мира не позволяли себе такую дерзость, как Россия.
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