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"Тюрьма - лучшее, что их ожидает". Зеленский об экипаже подлодки, ударившей по Виннице

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Киев, Четверг 14 июля 2022 22:56
"Тюрьма - лучшее, что их ожидает". Зеленский об экипаже подлодки, ударившей по Виннице Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ответственностью экипажу российской подводной лодки, которая нанесла сегодня ракетный удар по Виннице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Хочу, чтобы эта команда той "посудины", из которой вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, знала, что тюрьма - это лучшее, что их ожидает", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня россияне выпустили по Виннице несколько ракет "Калибр". Часть ракет сбили, но две из них попали по парковке возле Дома быта и медицинского центра. По данным военных, оккупанты выпустили ракеты с подводной лодки в Черном море.

По последним данным, в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, более сотни пострадали. Однако продолжаются поиски еще около 40 человек. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Как подчеркнул Зеленский, ни одна террористическая организация мира не позволяли себе такую дерзость, как Россия.

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