Из Тюрингии передали три кареты скорой помощи для военного госпиталя в Киеве, - Порошенко

"Хочу заверить, что эта техника будет использоваться по назначению. Я убежден в том, что мы победим. И будем стараться как можно быстрее вернуть наших раненых в строй, чтобы они защищали наше государство, наш народ", - сказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук.

В свою очередь, Марина Порошенко как председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики города Киева заявила, что будет реагировать и в дальнейшем на все необходимые вызовы, чтобы медицинская служба была обеспечена всем необходимым.

"Я очень благодарна нашим врачам, что вы спасаете наших защитников, что вы даете им необходимую квалифицированную медицинскую помощь, ставите их на ноги. Я думаю, что такими совместными усилиями мы обязательно победим", - подчеркнула она.