Тысячи нидерландцев ошибочно обвинили в мошенничестве. Кабмин может уйти в отставку

В Нидерландах налоговые органы по ошибке обвинили более 20 тысяч семей в мошенничестве с получением пособия на детей. В пятницу, 15 января, правительство Нидерландов решит, будет ли оно уходить в отставку из-за инцидента.

Об этом сообщает The Guardian.

Семьям было предписано вернуть пособия, полученные за несколько лет - начиная с 2012 года. Из-за этого многим пришлось объявить себя банкротами, переехать в другое жилье и стать ответчиками по искам на десятки тысяч евро.

В ходе разбирательства выяснилось, что "мошенничеством" оказались неправильно заполненные справки или отсутствие подписей в них.

Двадцать семей уже подали в суд на правительство Нидерландов, утверждая, что именно их преступная халатность привела к таким печальным последствиям.

При этом правительство страны извинилось и выделило более 500 миллионов евро на урегулирование ситуации, с выплатой до 30 тысяч евро каждой пострадавшей семье.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил против роспуска нынешней коалиции, утверждая, что стране нужна стабильность в условиях пандемии, но не исключил отставку правительства.

Напомним, ранее в Нидерландах продлили действующий на территории страны карантин на три недели.

Отметим, что с 15 декабря в Нидерландах действует локдаун. Все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, закрыты.