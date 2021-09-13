UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тысячи митингующих протестовали в Амстердаме из-за жилищного кризиса в стране

Автор: Анна Полисученко

Тысячи митингующих протестовали в Амстердаме из-за жилищного кризиса в стране. Митингующие, в частности, шли в центре Амстердама с плакатами "Жилье для людей, а не для князей" и "Богатые живут в других условиях".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Тысячи возмущенных жителей страны митингуют в Амстердаме против безумных цен на жилье, роста арендных ставок в частном секторе и дефицита социального жилья", - говорится в сообщении.

В Нидерландах жилищный кризис рассматривается как одна из крупнейших социальных проблем. Годами малообеспеченные семьи живут в ожидании социального жилья, а студенты, молодые специалисты и люди со средней зарплатой не могут себе позволить даже арендовать жилье.

Читайте РБК-Украина в Google News
АмстердамНидерланды