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Тысячи людей вышли протестовать на Кубе

Автор: Даша Харченко

Тысячи кубинцев вышли на улицы городов. Они протестовали из-за неэффективной борьбы правительства с пандемией и медленных темпов вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Машины спецназа были в частности замечены в Гаване.

Кроме неэффективной борьбы с коронавирусом, протестующие жаловались на кризис, дефицит пищи и лекарств.

Отмечается, что страна переживает ухудшение экономического кризиса, в котором правительство обвиняет главным образом санкции США и пандемии, тогда как протестующие ссылаются на некомпетентность и однопартийную систему советского образца.

Напомним, президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы. Много санкций ввел 45-й глава государства Дональд Трамп.

РБК-Украина сообщало, что 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.

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Куба