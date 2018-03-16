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Тисячі людей тікають із Східної Гути через військові дії

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 00:59
Фото: Сирія (who.int)
Фото: Сирія (who.int)

Близько трьох тис. мирних жителів втекли із зони бойових дій за останню добу

Сили режиму президента Сирії Башара Асада і його прихильники бомблять шляхи з району Хамуріє в передмісті Дамаска Східної Гути, змушуючи населення покинути місто. Про це повідомляє "Агентство Анадолу".

Повідомляється, що в ході наступу, початого 3 березня, Східна Гута була розділена силами Асада на три частини. Відзначено, що близько трьох тисяч. мирних жителів втекли із зони бойових дій за останню добу. Зазначимо, що державне телебачення Сирії повідомило, що близько 10 тис. цивільних залишили Хуммуріє, проте підтвердження даних з незалежних джерел немає.

Згідно з інформацією видання, прихильники Асада виганяють жителів з власних будинків, намагаючись забезпечити повний контроль над Хамуріє.

При цьому сирійцям не надається жодних гарантій безпеки, і вони можуть бути заарештовані під будь-яким приводом.

Нагадаємо, частини Збройних сил Туреччини будуть виведені з північного заходу Сирії лише після завершення антитерористичної операції у Африне. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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Теги: Сирія
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